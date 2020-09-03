Çağla Demir kimdir? Çağla Demir mesleği ne? Çağla Demir kaç yaşında nereli? Çağla Demir hesabı ne?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çağla Demir merak konusu oldu. İşte Çağla Demir hakkında merak edilen Çağla Demir kimdir, Çağla Demir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi : 1 Ocak 1992

Kaç yaşında: 28 yaşında

Doğum Yeri : Samsun

Çeşitli televizyon dizilerinde tekrar eden rolleriyle tanınan Türk oyuncu. 2018 dizisi Kocaman Ailem'de (2018) Elif Ateş'i canlandırması ve 2016 yapımı Kara Sevda (2015) dizisinde Banu Akmeriç rolüyle tanınmıştır .

Kariyerine ilk kez 2014 yılında, Ceren'in tekrar eden rolünü oynadığı popüler televizyon dizisi Medcezir'de (2013) başladı. Daha sonra 2015 yılında Kara Sevda'da (2015) başrol oynamaya devam etti. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyadaki varlığıyla da tanınıyor ve çeşitli modelleme çekimleri, etkinlikler ve galalardan fotoğraflar paylaşıyor. 220.000'den fazla takipçisi için içerik.

Çağla Demir paylaşım yaptığı "demircaglaa" hesabında 270 binden fazla takipçi bulunuyor.

Bazı paylaşımları: