ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

04.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 6 şüpheliden 4'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.