Büyükşehir İstasyon Camii için kolları sıvadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve ilçelerdeki mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda birçok yatırımı hayata geçirdi ve geçirmeye de devam ediyor.

11.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 10:02

Bu kapsamda Kartepe İstasyon Cami için de kolları sıvayan Büyükşehir, caminin cephe tadilatı ve çatı kaplaması yapım işine başladı. Kubbe çatı sökümüne başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, cephe prekast boya öncesi astar uygulaması yapıyor.

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BÜYÜKŞEHİR YARDIM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki eski yapıların restorasyonlarını yaparken kullanılmaz hale gelen eski yapıların yerine de modern ve kullanışlı yeni binalar inşa ediyor. Bazı durumlarda da vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli araştırmaları yapan Büyükşehir, son olarak Kartepe ilçesinde yer alan İstasyon Camii için kolları sıvadı.

CEPHE TADİLATI VE ÇATI KAPLAMASI

Büyükşehir, caminin cephe tadilatı ve çatı kaplaması yapım işine başladı. Kubbe çatı sökümüne başlayacak olan Büyükşehir ekipleri, kubbe kenet çatı alt trapez montajına başladı. Cephe prekast derz doldurma ve eksik tamamlama işleri devam eden ekipler, cephe prekast boya öncesi astar uygulaması yapıyor.