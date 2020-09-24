Büyükşehir'den öğrencilere destek

Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleri eğitim merkezine dönüşüyor

Başkan Soyer, "Belediyemize ait kültür merkezlerini, semt merkezlerini EBA'ya erişim noktası olarak düzenliyoruz. Çocuklarımızın uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak maddi imkansızlıklar içerisindeki tüm hanelerin eğitim gören çocuklarının yanında olacaklarını açıkladı. Pandemi nedeniyle çocukların büyük bir bölümünün uzaktan eğitim modeliyle evden ders gördüğünü, evlerinde bilgisayar veya tablet olmayan, internet bağlantısı bulunmayan binlerce ailenin olduğunu belirten Başkan Soyer, "Pandemi nedeniyle Türkiye'de eğitimde de yeni birdönem başladı. Teknolojinin kullanımını ve internet üzerinden eğitimini güçlendirme ihtiyacı doğdu. Kırsal kesimde ve kentin yukarı mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıylabelediyemize ait kültür ve semt merkezlerini, tesisleriEğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişim noktası olarak düzenli yoruz.İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için hem okullardaki tadilat onarım gibi hizmetlerimizi sürdürecek hem de belediye tesislerimizi uzaktan eğitim noktası haline getirmek için elimizden geleni yapacağız"dedi.

Neler yapılacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi koşullarında başlayan 2020 – 2021 eğitim döneminde internete erişemeyen çocuklar için 4 GB'lık 20 bin internet paketinden oluşan bir destek sağlayacak. Tableti ve bilgisayarı olmayan çocuklara 3 bin tablet dağıtılacak.Mahallelerdeki kültür merkezleri, semt merkezleri, kütüphaneler, çocuk ve gençlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, bilgisayar sınıfları interneti, bilgisayarı, tableti olmadığı için uzaktan eğitime erişemeyen çocukların bağlantı noktaları olacak. Çocuklar bu merkezlere gelip hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye uygun bir biçimde eğitimlerini takip edebilecek.

İlk etapta 36 bilgisayar sınıflı 14 kurs merkezi, 8 çocuk ve gençlik merkezi, 7 kültür merkezi, 10 araç mobil EBA'ya erişim noktası olarak hizmet verecek. İnternetin hiç çekmediği noktalarda ise Büyükşehir'in mobil EBA erişim araçlarıyla gün boyu çocukların internete ve EBA'ya erişimini sağlanacak.