Büyükşehir belediyelerinde anket yapıldı. Ekrem İmamoğlu zirvede yer aldı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi koronavirüs döneminde büyükşehir belediye başkanlarının performansını sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun zirvede olduğu listede İmamoğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip ederken üçüncü sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.Mansur Yavaş ise dördüncü sırada kendine yer buldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANSINI SORULDU

CHP'ye yakınlığıyla bilinen SONAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı en başarılı büyükşehir belediye başkanı anketinde ilk sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada kendine yer bulabildi.

Ankette birincilik koltuğuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oturdu. İmamoğlu'nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takip ederken üçüncü sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listede dördüncü sırada kendine yer bulabildi.

Ankette diğer isimlerin aldığı destek şöyle;

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: yüzde 54,3

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: yüzde 54,2

- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: yüzde 53,7

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: yüzde 52,6

- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: yüzde 52,1

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: yüzde 51,5

İşte SONAR tarafından paylaşılan o anket;