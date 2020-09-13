Bursaspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç? Bursaspor - Adana Demirspor hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in ilk haftası başladı. Bursaspor - Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanıyor.
TFF 1. Lig'ilk haftasında karşı karşıya gelen Bursaspor, geçen sezon Süper Lig'e yükselme şansını son anda kaçıran Adana Demirspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
Bursaspor ilk 11
Mehmet, İsmail, Cüneyt, Emirhan, Ramazan, Burak Kapacak, Ozan İsmail, Özer, Ali, Sedat, Burak
AdanaDemirspor ilk 11
Zubas, Tayyip Talha, Rassoul, Anıl, Tarık, Traore, Hasan, Mehmet, Pa Dibba, Mehmet Akyüz, Sedat
BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
İkinci yarının başladığı maçta Mehmet Akyüz'ün golü ile eşitlik yakalanmıştı. Mehmet Akyüz'ün ikinci golü ile Adana Demirspor 2-1 öne geçmişti. Hasan Kılıç'ın attığı golle Adana Demirspor 3-1 öne geçti.
Bursaspor'da golü Ali Akman kaydetti.
BURSASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig maçları, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır. Bursaspor - Adana Demirspor maçı naklen yayınlanıyor.