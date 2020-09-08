BURSA Rüşvet alırken yakalanan yerel gazete sahibi: Danışmanlık karşılığında para alıyorum

Rüşvet alırken yakalanan yerel gazete sahibi: Danışmanlık karşılığında para alıyorum

Bursa'da 'rüşvet', 'şantaj' ve 'tehdit' suçlamalarıyla polisin takibe aldığı, yerel gazete sahibi Necmi İ. (40), iş insanından rüşvet alırken yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Necmi İ.'nin, suçlamaları kabul etmeyip, danışmanlık hizmeti karşılığında para aldığını öne sürdüğü öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da bir yerel gazetenin sahibi Necmi İ.?yi 'rüşvet', 'şantaj' ve 'tehdit' suçlarını işlediği iddiaları üzerine takibe aldı. Uzun süredir yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Necmi İ.?nin, kentteki birçok iş insanı, siyasetçi ile yerel gazete temsilcilerini tehdit ettiği ve şantaj yoluyla rüşvet almaya çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri, yaptığı soruşturma sonucu Necmi İ.?nin, İznik'te iş insanından kaçak villalarını haber yapmamak için 200 bin lira istediği ortaya çıktı. Necmi İ.?nin, iş insanına, 'Kaçak villaların var. Eğer 200 bin lira vermezsen seni haber yapar, rezil ederim' dediği öğrenildi. Necmi İ., iş insanından para almak için gittiği benzin istasyonunda, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

İznik'te yakalanan Necmi İ., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Necmi İ.'nin, ifadesinde, "Danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda sponsorluk alıyorum. O paraları bu yüzden almadım. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye şantaj yapmadım. Rüşvet aldığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necmi İ., adliyeye sevk edildi.