Üzerinde darp izleri olan kişinin cansız bedeni tarlada bulundu
Bursa'da ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarlada hareketsiz yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. 55- 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde darp izlerine rastlandı.
24.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:28
Bursa'da tarlada 55- 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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ÜZERİNDE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ
Merkez Osmangazi ilçesi Kurudere mevkiindeki tarlasına giden kişi, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesette darp izleri tespit edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK
Cumhuriyet savcısının incelemesin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.