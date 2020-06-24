Üzerinde darp izleri olan kişinin cansız bedeni tarlada bulundu

Bursa'da tarlada 55- 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÜZERİNDE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Merkez Osmangazi ilçesi Kurudere mevkiindeki tarlasına giden kişi, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bu kişinin öldüğünü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesette darp izleri tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Cumhuriyet savcısının incelemesin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.