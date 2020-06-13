Bursa'da kadın cinayeti...Tekel bayi işleten adam eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da kadın cinayeti.

13.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:05

Bursa'da kadın cinayeti...Tekel bayi işleten adam eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

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BURSA - Bursa'da tekel bayi işletmecisi, tartıştığı eşini evinde sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrulkent Mahallesi 122.sokaktaki bir sitede meydana geldi. Görükle'de tekel bayisi işleten Cenk K. öğle saatlerinde evine geldi. Tartıştığı eşi Songül K.'yı sırtından bıçaklayarak öldüren Cenk K. olay yerinden ayrıldı.

Komşuların gürültü üzerine polise ihbar etmesiyle ekipler ve ambulans olay yerine geldi. 112 ekipleri Songül K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Songül K.'nın yakınları gözyaşlarına boğulurken, firar eden zanlının başka kişilere de zarar verebileceğini belirterek, oraya da polis gönderilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcılığı ve Cinayet Bürosu ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, katil zanlısının yakalanmasına çalışılıyor.