Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti
23.10.2020 16:36 | Güncelleme: 23.10.2020 16:46
Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti Bursa'da mekanda rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarılınca geri gelip silahla ateş açtı, sonrasında bıçaklanarak öldürüldü Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da mekana 'damsız' girdiği için dışarı atılan kişi silahla geri gelip iş yeri...
Bursa'da 'damsız' kavgası ölümle bitti
Bursa'da mekanda rahatsızlık verdiği için dışarı çıkarılınca geri gelip silahla ateş açtı, sonrasında bıçaklanarak öldürüldü
Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı