Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga kamerada
BURSA'da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı'yı (25) tabancayla vurarak, yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın'ın (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince, tahliyesine karar verildi.
BURSA'da aralarında çıkan tartışma sonucu Semih Saygılı'yı (25) tabancayla vurarak, yaralayan tutuklu sanık Cafer Aydın'ın (63), toplanan deliller sonucunda mahkeme heyetince, tahliyesine karar verildi. Bu duruma öfkelenen Saygılı'nın yakınları ile Aydın'ın yakınları arasında adliye koridorunda tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Semih Saygılı ile Cafer Aydın, Saygılı'nın sahibi olduğu tekel bayisinin önünde karşılaştı. Çıkan tartışma sonucu Saygılı, Aydın'a, yumrukla saldırdı. Belinden tabancasını çıkaran Aydın, iki el ateş ettiği Saygılı'yı yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Aydın, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Müşteki Semih Saygılı, duruşma salonundan çıktıktan sonra, taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Taraf yakınları arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgaya, polis müdahale etti. Polisin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar, polis ekiplerinin kontrolünde adliye binasından çıkarıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.