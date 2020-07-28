Burs ve kredi ödemeleri başladı! Ağustos KYK ve burs ödemeleri 28 Temmuz itibari ile başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla başladığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada erken yatacağının müjdesini vermişti. KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman? Kyk burs erken mi yattı?

28.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:50

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği yükseköğrenim öğrencilerinin Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün (28 Temmuz) itibarıyla başladığını açıkladı.

Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti

BURS/KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti. TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8"olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

KYK BURS ERKEN Mİ YATTI?

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.