Burcu Esmersoy: Seda'yla Oğulcan'ı konuştuk

Bodrum'dayken Seda Sayan'la da bir araya gelen Esmersoy, ünlü sanatçıyla ilgili sorular üzerine "Seda Hanım'ı çok seviyorum. O gün oğlu Oğulcan'ın (Engin) dedikodusunu yaptık biraz. Oğulcan çok şeker birisi. Allah sahibine bağışlasın. Gelinimiz de (Ezgi Eyüboğlu) güzel bir kız" dedi. Ünlü sunucu, Bodrum'dan ev aldığı haberini de doğruladı: "Bir teklifte bulundum, onlar da kabul etti. Yani ev aldığım haberi doğru."