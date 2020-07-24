Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu nereli, kaç yaşında?

İmam Bünyamin Topçuoğlu, Erzurum'da doğdu ve hafızlık eğitimini de Erzurum'da tamamladı. Üç defa Türkiye birinciliği elde etti. Ayrıca Kur-an'ı Kerim okuma yarışmasında da dünya birinciliği bulunuyor. İmam Bünyamin Topçuoğlu nereli?

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Topçuoğlu, 1980 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Hafızlık öğrenimini 11 ayda Erzurum'da tamamladı ardından Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı.

İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi'nde Kıraat bölümünden mezun olan Bünyamin Topçuoğlu, 3 Türkiye birinciliği elde etti. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliği bulunuyor. Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.