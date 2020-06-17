Bundesliga ligi bitti mi ? Bundesliga'da hangi takımlar var? Bundesliga'nın yeni şampiyonu kim oldu? Bundesliga sezonlara göre tüm şampiyonlar..
Bayern Münih'in lig şampiyonluğunu erken ilan etmesiyle birlikte futbolseverlerde merak uyandıran Bundesliga hakkında tüm merak edilenler haberimizde..Bundesliga kurucuları, Bundesliga'da hangi takımlar var? Bundesliga'nın yeni şampiyonu kim oldu? Bundesliga sezonlara göre tüm şampiyonlar ve daha fazlası..
BUNDESLIGA NEDİR?
Bundesliga, Almanya futbol liglerinin genel adıdır. Bundesliga Almanya'daki tüm futbol liglerini kapsasa da genel olarak en üst düzeyi tanımlamak için kullanılır. 1. ligde toplam 18 takım yer alır. Bundesliga kelime anlamı olarak Federal Lig demektir. Bundesliga Avrupa genelinde en kaliteli 5 ligden biri olarak kabul edilir.
1963 yılından beri Bundesliga statüsünde oynanan ligde en başarılı kulüp 1963'ten beri 30 kez şampiyon olan Bayern Münih'tir. Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach 5 şampiyonluk ile Bayern Münih'i takip etmektedir. Bu kulüplerin yanı sıra Avrupa ve ulusal başarılarından dolayı en çok tanınan diğer kulüpler ise VfL Wolfsburg , Schalke 04 , Eintracht Frankfurt , VfB Stuttgart , SV Werder Bremen , Hamburg , Bayer 04 Leverkusen'dir. 1963 yılından önce düzenlenen (1903'ten itibaren) değişik Alman Lig Birlikleri'de (Doğu Almanya Ligi dahil)göz önüne alındığında Bayern Münih'i - ki Bayern Münih 23 şampiyonluğun tamamını Bundesliga kapsamında ve 1969 yılından itibaren kazanmıştır - 10 şampiyonluk ile Berliner FC Dynamo (1979-88 yılları arasında ve hepsi Doğu Almanya şampiyonu olarak) izlemektedir. Üçüncü sırada ise 9 şampiyonluğu bulunan (sadece 1 tanesi Bundesliga kapsamında - 1968 - diğerleri ondan önceki Lig Birliklerinde) 1. FC Nürnberg bulunmaktadır. Bundesliga'da federasyon formalarda sadece 4 yıldız bulunma hakkı vermektedir. Yıldız sistemi şöyledir; ilk yıldız üçüncü şampiyonlukta, ikinci yıldız beşinci şampiyonlukta, üçüncü yıldız onuncu şampiyonlukta, dördüncü yıldız ise yirminci şampiyonlukta verilmektedir.
BUNDESLIGA'NIN KURUCULARI
Eintracht Braunschweig (Braunschweig)
SV Werder Bremen (Bremen)
Borussia Dortmund (Dortmund)
1. FC Köln (Köln)
MSV Duisburg (Duisburg)
Preußen Münster (Münster)
FC Schalke 04 (Gelsenkirchen)
1. FC Kaiserlautern (Kaiserslautern)
1. FC Saarbrücken (Saarbrücken)
Eintracht Frankfurt (Frankfurt)
Karlsruher SC (Karlsruhe)
1. FC Nürnberg (Nürnberg)
TSV 1860 München (Münih)
VfB Stuttgart (Stuttgart)
Hertha BSC Berlin (Berlin)
BUNDESLIGA 2019-20 SEZONU TAKIMLARI
FC Augsburg Augsburg
Hertha Berlin
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Fortuna Düsseldorf
Eintracht Frankfurt
SC Freiburg[7]
1. FC Köln
1899 Hoffenheim
RB Leipzig Leipzig Re
Bayer Leverkusen
Mainz 05
Borussia Mönchengladbach
Bayern Munich
Paderborn 07
Schalke 04
Union Berlin
VfL Wolfsburg
BUNDESLIGA'NIN TÜM ŞAMPİYONLARI
İlk sezonu 1962-63 sezonu olan Bundesliga'da 12 farklı takım şampiyonluk yaşadı. 30 şampiyonluk yaşayan Bayern Münih en başarılı takım konumundayken, onu sırasıyla Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund (5), Werder Bremen (4), Hamburg ve VfB Stuttgart (3), 1. FC Köln ve 1. FC Kaiserslautern (2), TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig, 1. FC Nürnberg ve VfL Wolfsburg (1) takip etmektedir. Yıllara göre elde edilen şampiyonluklar şu şekildedir:
FC Bayern Münih30
Borussia Dortmund5
Borussia Mönchengladbach5
SV Werder Bremen4
Hamburger SV3
VfB Stuttgart3
1. FC Köln2
1. FC Kaiserslautern2
TSV 1860 Münih1
Eintracht Braunschweig1
1. FC Nürnberg1
VfL Wolfsburg1
SEZONLARA GÖRE ŞAMPİYONLAR
Sezon Bundesliga-Şampiyonu
63-64 1. FC Köln
64-65 SV Werder Bremen
65-66 TSV 1860 München
66-67 Eintracht Braunschweig
67-68 1. FC Nürnberg
68-69 FC Bayern Münih
69-70 Borussia Mönchengladbach
70-71 Borussia Mönchengladbach
71-72 FC Bayern Münih
72-73 FC Bayern Münih
73-74 FC Bayern Münih
74-75 Borussia Mönchengladbach
75-76 Borussia Mönchengladbach
76-77 Borussia Mönchengladbach
77-78 1. FC Köln
78-79 Hamburg
79-80 FC Bayern Münih
80-81 FC Bayern Münih
81-82 Hamburg
82-83 Hamburg
83-84 VfB Stuttgart
84-85 FC Bayern Münih
85-86 FC Bayern Münih
86-87 FC Bayern Münih
87-88 SV Werder Bremen
88-89 FC Bayern Münih
89-90 FC Bayern Münih9
90-91 1. FC Kaiserslautern
91-92 VfB Stuttgart
92-93 SV Werder Bremen
93-94 FC Bayern Münih
94-95 Borussia Dortmund
95-96 Borussia Dortmund
96-97 FC Bayern Münih
97-98 1. FC Kaiserslautern
98-99 FC Bayern Münih
99-00 FC Bayern Münih
00-01 FC Bayern Münih
01-02 Borussia Dortmund
02-03 FC Bayern Münih
03-04 SV Werder Bremen
04-05 FC Bayern Münih
05-06 FC Bayern Münih
06-07 VfB Stuttgart
07-08 FC Bayern Münih
08-09 VfL Wolfsburg
09-10 FC Bayern Münih
10-11 Borussia Dortmund
11-12 Borussia Dortmund
12-13 FC Bayern Münih
13-14 FC Bayern Münih
14-15 FC Bayern Münih
15-16 FC Bayern Münih
16-17 FC Bayern Münih
17-18 FC Bayern Münih
18-19 FC Bayern Münih
19-20 FC Bayern Münih
BUNDESLIGA'DA BAZI REKORLAR
Kendi kalesine en çok gol atan: 6 Manfred Kaltz Hamburg.
En yaşlı futbolcu Klaus Fichtel Schalke 04 (43).
En genç gol atan Nuri Şahin Borussia Dortmund (16 yaş ve 335 gün).
En çok penaltı atan: Manfred Kaltz (53 penaltı).
En çok gol yiyen kaleci: 829 Eike Immel ( 534 maç ).
En çok şampiyon olan futbolcu: 8 Mehmet Scholl, Oliver Kahn, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry
En çok şampiyon olan teknik direktör : 8 Udo Lattek.
En erken golü Bayer 04 Leverkusenli Karim Bellarabi atmıştır (9. saniye).
EN ÇOK FORMA GİYEN 10 OYUNCU
FutbolcuPeriyotKulüpMaç
1 Karl-Heinz Körbel1972-1991Eintracht Frankfurt602
2 Manfred Kaltz1971-1991Hamburg581
3 Oliver Kahn1987-2008FC Bayern München 557
4 Klaus Fichtel1965-1988Schalke04552
5 Miroslav Votava1976-1996SV Werder Bremen546
6 Klaus Fischer1968-1988Schalke 04535
7 Eike Immel1978-1995VfB Stuttgart534
8 Willi Neuberger1966-1983Eintracht Frankfurt520
9 Michael Lameck1972-1988VfL Bochum518
10 Uli Stein1978-1997Hamburg512
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU
FutbolcuPeriyotKulüpGol
1 Almanya Gerd Müller1965-1979FC Bayern München 365 (Ø 0,85)
2 Almanya Klaus Fischer1968-1988Schalke 04 268 (Ø 0,50)
3 Almanya Jupp Heynckes 1965-1978B.Mönchengladbach 220 (Ø 0,60)
4 Almanya M. Burgsmüller 1969-1990Borussia Dortmund 213 (Ø 0,48)
5 Peru Claudio Pizarro 1999- W.Bremen, B.Münih 192 (Ø 0,43)
6 Almanya Ulf Kirsten 1990-2003 Bayer 04 Leverkusen 181 (Ø 0,52)
7 Polonya Robert Lewandowski 2010- Borussia Dortmund , B.Münih 180 (Ø 0,70)
8 Almanya Stefan Kuntz 1983-1999 1. FC Kaiserslautern 179 (Ø 0,40)
9 Almanya Dieter Müller 1973-1986 1. FC Köln 177 (Ø 0,58)
10 Almanya Klaus Allofs 1975-1993 1. FC Köln 177 (Ø 0,42)