Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın

Bulgaristan'ın güneydoğusunda Hasköy ve Harmanlı bölgelerinde süren ve kontrol altına alınamayan yangınlar Türkiye sınırına yakın Matoçina köyüne yaklaştı.

Bölgede bulunan İtfaiye Genel Müdürü Komiser Nikolay Nikolov, yaptığı açıklamada, "Hasköy bölgesinde üç gündür süren iki dev yangın birleşti. Can kaybına izin vermemek için bazı köylerin halkı tahliye edilebilir. Hasköy ve Svilengrad bölgelerinde afet durumu ilan edildi." dedi.

Söndürme çalışmalarına bölge itfaiye ekipleri, silahlı kuvvetleri personeli ve yerel halktan gönüllü kişilerin yanı sıra ülkenin diğer bölgelerinden itfaiye personel ve araç takviyesi de katılıyor.

Savunma Bakanlığı, yangın alanını en kritik noktalarına karadan ağır askeri araçlarla, havadan ise helikopterle söndürme çalışmalarına yardım edildiğini duyurdu.

Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisinde yangının sürekli yön değiştirdiğini açıklayan yetkililer, Türkiye sınırına yakın bulunan Matoçina, Varnik, Filipovo ve diğer bazı köylerin halkının tahliyesi için gece saatlerinde karar alınabileceğini kaydettiler.