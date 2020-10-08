Bulgaristan - Macaristan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bulgaristan - Macaristan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

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08.10.2020 19:24 | Güncelleme: 08.10.2020 19:28

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Euro 2020 turnuvası Euro 2021'e ertelendi ve turnuva 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Turnuvaya katılacak son 4 takım play offun ardından belli olacak. Peki Bulgaristan - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki Bulgaristan - Macaristan play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

BULGARİSTAN - MACARİSTAN EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan - Macaristan Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

BULGARİSTAN - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

BULGARİSTAN - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bulgaristan - Macaristan Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.

BULGARİSTAN - MACARİSTAN ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Vasil Levski Stadyumu, Sofya'da oynanacak.

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