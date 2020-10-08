Bulgaristan - Macaristan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bulgaristan - Macaristan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki Bulgaristan - Macaristan play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

BULGARİSTAN - MACARİSTAN EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan - Macaristan Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

BULGARİSTAN - MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

BULGARİSTAN - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bulgaristan - Macaristan Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.

BULGARİSTAN - MACARİSTAN ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Vasil Levski Stadyumu, Sofya'da oynanacak.