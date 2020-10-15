Bugün MasterChef var mı? 15 Ekim Perşembe Masterchef yarışması ne zaman başlayacak? Hangi kanalda? Bugünün menüsü ne?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye dün yayınlanmamasının ardından bugün de mi yok diye merak edildi? Peki bugün yani 15 ekim perşembe Masterchef var mı yok mu? Saat kaçta başlayacak?

BUGÜN 15 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF VAR MI?

MasterChef Türkiye bugün ekrana gelecek. TV 8'den canlı şekilde izleyebilirsiniz. Masterchef 15 Ekim Perşembe 2020 günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır.

BUGÜNÜN YEMEĞİ NE OLACAK?

Bugün Somer Şef'in açıklamasına göre "Viva le Espanya" tarzı yemeği yapılacaktır. Yani İspanyol tarzı yemekler yapılabilir.

MASTERCHEF DÜN NEDEN YOKTU?

Dün Çarşamba günü TV8'in dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanması sebebiyle MasterChef yoktu. Fakat bugün Perşembe günü yayınlanacak.