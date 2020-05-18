Bugün marketler açık mı? 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Açık olan yerler hangileri?

Türkiye'de corona virüs yasakları ve tedbirleri büyükşehirlerimizin çoğuna devam ediyor. Son olarak 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fakat bazı kurum ve işletmeler bu yasaktan muaf. Özellikle vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Sorunu yanıtı sizler için araştırdık kaleme aldık.

18 VE 19 MAYIS TARİHLERİNDE MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

PAKET SERVİS RESTAURANTLAR AÇIK OLACAK

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.