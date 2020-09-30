Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu, yağmur yağacak mı?

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumunu sizler için derledik.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

29 Eylül tarihinde görülen dolu yağışları, Marmara bölgesini tekrar etkisi altına almayacak gibi görülüyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, en düşük 18 °C

En yüksek 22 °C

Nem en düşük %45, en yüksek % 82 olarak gözüküyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Yağmur ve gök gürültüsü tahmin ediliyor.

İZMİR °C, en düşük hava sıcaklığı 17

En yüksek hava sıcaklığı 25

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 14 °C

En yüksek 31 °C olarak görülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 11 °C, en yüksek 27 °C olarak tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz bölgesinde yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise en düşük 15 °C en yüksek 30 °C.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Yer yer yağmur beklenen Doğu Anadolu Bölgesi'nde, bazı kesimler açık.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.

En düşük hava sıcaklığı 20 °C olarak görülüyor, en yüksek 36 °C.