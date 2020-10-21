Bugün hava nasıl olacak? 21 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 21 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış bekleniyor. Kuzey ve Ege'de yağış bekleniyor. Akdeniz'in batı kısımlarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer kesimlerde ise hava açık. Olumsuz bir hava koşulu görünmüyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olarak ifade ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

21 Ekim tarihinde herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

21 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 21 derece olacak. En düşük ise 16 derece olacak. Yağmur yer yer gün içerisinde sürecek.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağmur görülüyor, herhangi olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 21 derece en yüksek 26 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar düne göre artıyor. Yağmur görünmüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava yağmurlu. Hava sıcaklığının düşmesiyle Akdeniz'in batı kesimlerinde ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar da görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 24 - 32 dereceleri arasında değişiyor.

21 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz geneli gök gürültülü sağanak yağışlı, 17-20 derece. Kıyı kesimlerinde yağmur tüm gün devam ediyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 3 derece.