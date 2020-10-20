Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara hava durumu | Rize ve Artvin olumsuz etkilenebilir!

Bugün hava nasıl olacak? 20 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış bekleniyor. Kuzey ve iç kısımlarda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer kesimlerde ise hava açık. Olumsuz bir hava koşulu görünmüyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olarak ifade ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

20 Ekim Rize ve Artvin illeri için uyarı yapıldı! Uyarıda olumsuz hava şartlarından dolayı uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

20 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 20 derece olacak. En düşük ise 15 derece olacak. Yağmur yer yer gün içerisinde sürecek.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağmur görülüyor, herhangi olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 21 derece en yüksek 26 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 17 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklarının düşmesiyle gök gürültülü sağanak yağışlar da görülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava yağmurlu. Hava sıcaklığının düşmesiyle gök gürültülü sağanak yağışlar da görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 26 - 31 dereceleri arasında değişiyor.

20 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz geneli gök gürültülü sağanak yağışlı, 17-20 derece. Rize ve Artvin için sel ve su taşkınlarına karşı uyarı yapıldı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 2 derece.