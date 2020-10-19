Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim yağmur yağacak mı? Yarınki hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara hava durumu | Dolu var mı? 18 Ekim hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? 19 Ekim 2020 hava durumunu sizler için derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Diğer kesimlerde ise hava açık veya parçalı bulutlu. Olumsuz bir hava koşulu görünmüyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olarak ifade ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

19 Ekim için herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

19 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 19 derece olacak. En düşük ise 14 derece olacak. Sabah saatlerinde başlayan yağmur gün içinde görünmüyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağmur görülüyor, herhangi olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

Ege bölgesinde hava sıcaklığı gün içinde en düşük 21 derece en yüksek 25 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 24 dereceye kadar çıkıyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava yağmurlu. Yer yer 30 dereceye çıkan hava sıcaklıkları görülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürmeye devam ediyor, sıcaklık 27 - 31 dereceleri arasında değişiyor.

19 EKİM KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz geneli yağmurlu, 19-25 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 0 derece.