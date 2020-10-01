Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim hava durumu, yağmur yağacak mı?
Ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan yağmurlar devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklığı kaç derece olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 1 Ekim Perşembe hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Hava durumunu sizler için derledik.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinde hava açık, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer yağmurlar görülüyor.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi açık ve güneşli olacak.
İSTANBUL °C, en düşük 16 °C
En yüksek 23 °C
Nem en düşük %45, en yüksek % 82 olarak gözüküyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Ege Bölgesi'nde hava güneşli.
İZMİR °C, en düşük hava sıcaklığı 16 °C
En yüksek hava sıcaklığı 25 °C
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Akdeniz Bölgesi'nde hava yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı 25°C
En yüksek 30 °C olarak görülüyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı en düşük 22 °C, en yüksek 27 °C olarak tahmin ediliyor.
Yer yer yağmur görülecek.
KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU | YAĞMUR YAĞACAK MI?
Karadeniz bölgesinde yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığı gün içerisinde en düşük 22°C en yüksek 25°C olacak.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur beklenmiyor, yer yer parçalı bulutlu.
Hava sıcaklığı en düşük 22 °C, en yüksek 28°C olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açık, yağmur beklenmiyor.
En düşük hava sıcaklığı 24°C olarak görülüyor, en yüksek 31°C.