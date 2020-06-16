Buğday çimi suyu ve bilmediğiniz faydaları! Buğday çimi suyu nedir?

Sağlıklı beslenme trendlerini takip edenlerin yeni tercihi buğday çimi suyu, birçok hastalığa iyi geliyor. Hem sağlıklı beslenmek he de sağlık bulmak isteyenlerin tercihi olan bu özel besini kendiniz de yetiştirebilirsiniz.

BUĞDAY SUYUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

A, E, C vitamini yönünden zengin olan buğday çimi suyu, kalsiyum, magnezyum ve amino asitler yönünden de zengindir. Birçok hastalığa iyi gelen bu özel besin, hem sağlıklı beslenmeyi hem de şifa bulmayı sağlıyor.

KANSERLE SAVAŞIYOR

Buğday çimi üzerine yapılan araştırmalar, kötü kolesterolü düşürdüğünü ve dolayısıyla kalp ve damar hastalıkları üzerine olumlu etkisi olduğu ortaya konuldu.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Bilimsel araştırmalar, buğday çimi suyunun kan şekerini dengeleme üzerine olumlu etki gösterdiğini ortaya koymuştur.

İLTİHAPLARLA SAVAŞIYOR

Ölçülü ve dengeli şekilde yapılan buğday çimi suyu tüketimi vücuttaki iltihapları atmayı sağlıyor.

KİLO KONTROLÜNE YARDIM EDİYOR

Tokluk hissi vermesiyle kilo kontrolüne yardım eden buğday çimi suyunu diyet listenize ekleyebilirsiniz.

BUĞDAY ÇİMİ SUYU NASIL YAPILIR

Buğday çimi suyu iki şekilde temin edilir. Piyasada hazır olarak satılan ürünlerden alabileceğiniz gibi kendiniz de evinizde buğday yetiştirerek buğday çimi suyu elde edebilirsiniz. 2-3 cm tabaka halindeki toprağa ıslattığınız buğday tohumlarını ekin. Çimlenen buğdayları makasla keserek toplayın. Blenderdan geçirip biraz su ekleyip içebilirsiniz.