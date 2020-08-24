Bu hafta çıkacak oyunlar neler? 24 Ağustos - 30 Ağustos haftası | Project Cars 3 geliyor

2020 yılında pek çok oyun piyasaya sürüldü. Bu oyunlar arasında çok beklenen oyunlar ve büyük başarı yakalayan oyunlar yer alıyor.

25 Ağustos Salı günü çıkacak oyunlar

Street Power Soccer (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Eğlenceli olduğu kadar müzikleriyle de dikkat çeken oyunda Black Eyed Peas, DJ Snake ve Snap gibi sanatçıların coşkulu parçalarıyla Sean Garnier, Liv Cook, Melody Donchet efsaneleri yer alıyor.

No Straight Roads (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Vader Immortal: A Star Wars VR Series (PS4)

Sense: A Cyberpunk Ghost Story (PC)

Kandagawa Jet Girls (PC, PS4)

Descenders (PS4)

Giraffe and Annika (PS4, Switch)

26 Ağustos Çarşamba günü çıkacak oyunlar

The Suicide of Rachel Foster (PS4, Xbox One)

Sheepo (PC)

27 Ağustos Perşembe günü çıkacak oyunlar

Disease: Hidden Object (PC)

Skyhill: Black Mist (PS4, Xbox One, Switch)

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition (PS4, Switch)

Tell Me Why (PC, Xbox One)

Giraffe and Annika (Xbox One)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (PC)

Hypnospace Outlaw (PS4, Switch, Xbox One)

Surgeon Simulator 2 (PC)

Gear.Club Unlimited 2 - Tracks Edition (Switch)

Moon (Switch)

28 Ağustos Cuma günü çıkacak oyunlar

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PC, PS4, Xbox One)

Death end re;Quest 2 (PC)

Shing! (PC, PS4)

Wasteland 3 (Linux, Mac, PC, PS4, Xbox One)

Windbound (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Road to Guangdong (PS4, Switch, Xbox One)

Double Kick Heroes (Xbox One)

Immortal Realms: Vampire Wars (PC, PS4, Switch, Xbox One)

Madden NFL 21 (PC, PS4, Xbox One)

Project CARS 3 (PC, PS4, Xbox One)

Nexomon: Extinction (Mac, PC, PS4, Switch, Xbox One)

Liege Dragon (PC, Xbox One)

Hexagroove: Tactical DJ (Xbox One)

PROJECT CARS 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Project Cars minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Window 10 (veya Windows 7'nin özel versiyonu )

İşlemci: 3.5 GHz Intel Core i5 3450 or 4.0 GHz AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GTX680 veya eş değer

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Direct X compatible sound card

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i7 8700k veya AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia RTX 2070 veya AMD RX5700

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan