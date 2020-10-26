Brighton - West Bromwich Albion İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de bugün 6. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Brighton - WBA maçıdır. Peki Brighton - WBA maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Brighton - WBA maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.

BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Brighton - WBA maçını S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Amex Stadyumu, Brighton'da oynanacak.