Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 496 kişi öldü

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 496 kişi hayatını kaybetti.

11.05.2020 01:06 | Son Güncelleme: 11.05.2020 01:06

BUENOS Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 496 kişi hayatını kaybetti.

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Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 496 artışla 11 bin 123'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 670 artarak 162 bin 699'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.