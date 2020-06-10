Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1272 kişi öldü

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 1272 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1272 artarak 38 bin 406'ya yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 91 yükselerek 739 bin 503 olarak kaydedildi. Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.