Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.

23.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:35

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.