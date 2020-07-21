Brahim Darri kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Kariyer performansı

Brahim Darri TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında oynayan orta saha oyuncusudur. Brahim Darri hakkındaki detaylı bilgileri aşağıdan paylaşalım.

BRAHİM DARRİ KİMDİR?

Brahim Darri (14 Eylül 1994), TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollandalı futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynamıştır.

25 yaşındaki futbolcu sezon başında bedelsiz olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştu. Fatih Karagümrük'te 30 maça çıkan Brahim Darri 4 gol 1 asistlik performansıyla büyük takımların dikkatini çekti. Bu takımların arasında Fenerbahçe de var.

Brahim Darri doğum tarihi : 14 Eylül 1994

Brahim Darri kaç yaşında : 25 yaşında

Brahim Darri doğum yeri : Amersfoort, Hollanda

Brahim Darri boyu kaç : 1.75 metre

Brahim Darri kilosu ne : 70 kilogram

Brahim Darri oynadığı mevkii : Orta saha

Brahim Darri şuanda Fatih Karagümrük takımında oynamaktadır. Sırt numarası 7 'dir.

BRAHİM DARRİ KARİYER PERFORMANSI

Brahim Darri altyapı kariyeri:

2003 : CJVV

2003-2007 : Ajax

2007-2011 : Vitesse

Brahim Darri profesyonel kariyeri:

2011-2015 : Vitesse (3 maç oynamış 0 gol atmış.)

2014 : BV De Graafschap (kiralık) (13 maçta 1 gol)

2015-2018 : Heracles Almelo (91 maçta 6 gol)

2018-2019 : NEC (16 maçta 4 gol)

2019 : Den Bosch (kiralık) (3 maçta 0 gol)

2019-2020 : Fatih Karagümrük (30 maçta 4 gol 1 asist)

Brahim Darri milli takım kariyeri:

2011-2012 : Hollanda Hollanda U-18 (2 maç 0 gol)

2012-2013 : Hollanda Hollanda U-19 (9 maç 1 gol)

2013 : Hollanda Hollanda U-20 (2 maç 0 gol)

2015 : Hollanda Hollanda U-21 (3 maç 1 gol)

BRAHİM DARRİ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Bu sezonu kötü kapatan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu yenilemek isteyen Fenerbahçe bu sıralar Fatih Karagümrük takımında oynayan orta saha oyuncusu Brahim Darri ile ilgileniyor. Henüz transfer kesinleşmedi ama Fenerbahçe transfere çok yakın duruyor.