Bosna Hersek - Kuzey İrlanda UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bosna Hersek - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki Bosna Hersek - Kuzey İrlanda play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Bosna Hersek - Kuzey İrlanda Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bosna Hersek - Kuzey İrlanda Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.

BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Bilino Polje Stadyumu, Zenica'da oynanacak.