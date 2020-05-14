Samsun'da bir şahıs, boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle daldı
Samsun'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin işlettiği konfeksiyon mağazasının vitrinine kamyonetle çarptı. Daha sonra şahıs olay yerinden uzaklaşırken, eşi ise polisi arayarak şikayetçi oldu.
14.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:31
Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı.
Olay, İsmetpaşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. A.K., boşanma davaları devam eden 4 yıllık eşinin işlettiği konfeksiyon mağazasının vitrinine 80 LN 577 plakalı kamyonetle çarptı. Ne olduğunu anlayamayan E.K., iş yerinde büyük panik yaşadı. A.K. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. E.K. polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptıktan sonra A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. E.K'nin boşanmak için dava açtığı eşi A.K. ile ilgili uzaklaştırma kararının bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.