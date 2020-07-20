Boşandığı eşinin evine giden eski eş, kayınvalidesi tarafından çekiçle öldürüldü

Rize'de gerçekleşen olayda, boşandığı eşinin evine giren Kemal Kansız, eski kayınvalidesi Hatun U. (75) ile tartışmaya başladı ve tartışma neticesinde damat, Hatun U.'nun başına çekiçle vurmasıyla hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Çorapçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandığı eşinin evine giden Kemal Kansız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski kayınvalidesi Hatun U. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hatun U, eski damadının kafasına çekiçle vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kansız, aldığı darbeyle yere yığıldı. Komşuların ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kansız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.