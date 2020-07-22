Borsanıın en değerlisi, devleri geride bırakan Koç Holding oldu

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerine göre yapılan listede de şirketleri geride bırakan Koç Holding 1. oldu. BİM 43 milyar lirayla ikinci, ASELSAN ise 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.

22.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:43

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerleri belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en değerlisi Koç Holding oldu. ASELSAN ise üçüncü sırada yer aldığı listede BİM ikinci oldu.

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi

BORSA İSTANBUL'DAKİ ŞİRKETLERİN TOPLAM PİYASA DEĞERLERİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) / PD

Koç Holding / 44.302.138.934

Bim Mağazalar / 43.080.840.000

ASELSAN / 37.414.800.000

Turkcell / 36.058.000.000

Enka İnşaat /36.008.000.000

Garanti Bankası / 33.474.000.000

Akbank /30.264.000.000

Ereğli Demir Çelik / 29.365.000.000

Türk Telekom / 28.315.000.000

Ford Otosan / 27.248.161.500

İş Bankası (C) / 23.894.840.700

Tüpraş / 21.711.344.640

İskenderun Demir Çelik / 20.880.000.000

Yapı ve Kredi Bankası / 19.850.570.517

Vakıflar Bankası / 19.371.887.550

Sabancı Holding / 18.792.120.205

Türk Hava Yolları / 16.242.600.000

Halkbank / 14.694.230.769

Arçelik / 14.284.894.254

Şişe Cam / 14.130.000.000