Borsanıın en değerlisi, devleri geride bırakan Koç Holding oldu
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerine göre yapılan listede de şirketleri geride bırakan Koç Holding 1. oldu. BİM 43 milyar lirayla ikinci, ASELSAN ise 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerleri belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en değerlisi Koç Holding oldu. ASELSAN ise üçüncü sırada yer aldığı listede BİM ikinci oldu.
BORSA İSTANBUL'DAKİ ŞİRKETLERİN TOPLAM PİYASA DEĞERLERİ
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) / PD
Koç Holding / 44.302.138.934
Bim Mağazalar / 43.080.840.000
ASELSAN / 37.414.800.000
Turkcell / 36.058.000.000
Enka İnşaat /36.008.000.000
Garanti Bankası / 33.474.000.000
Akbank /30.264.000.000
Ereğli Demir Çelik / 29.365.000.000
Türk Telekom / 28.315.000.000
Ford Otosan / 27.248.161.500
İş Bankası (C) / 23.894.840.700
Tüpraş / 21.711.344.640
İskenderun Demir Çelik / 20.880.000.000
Yapı ve Kredi Bankası / 19.850.570.517
Vakıflar Bankası / 19.371.887.550
Sabancı Holding / 18.792.120.205
Türk Hava Yolları / 16.242.600.000
Halkbank / 14.694.230.769
Arçelik / 14.284.894.254
Şişe Cam / 14.130.000.000