Borsanıın en değerlisi, devleri geride bırakan Koç Holding oldu

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değerleri belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin en değerlisi Koç Holding oldu. ASELSAN ise üçüncü sırada yer aldığı listede BİM ikinci oldu.

BORSA İSTANBUL'DAKİ ŞİRKETLERİN TOPLAM PİYASA DEĞERLERİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) / PD

Koç Holding / 44.302.138.934

Bim Mağazalar / 43.080.840.000

ASELSAN / 37.414.800.000

Turkcell / 36.058.000.000

Enka İnşaat /36.008.000.000

Garanti Bankası / 33.474.000.000

Akbank /30.264.000.000

Ereğli Demir Çelik / 29.365.000.000

Türk Telekom / 28.315.000.000

Ford Otosan / 27.248.161.500

İş Bankası (C) / 23.894.840.700

Tüpraş / 21.711.344.640

İskenderun Demir Çelik / 20.880.000.000

Yapı ve Kredi Bankası / 19.850.570.517

Vakıflar Bankası / 19.371.887.550

Sabancı Holding / 18.792.120.205

Türk Hava Yolları / 16.242.600.000

Halkbank / 14.694.230.769

Arçelik / 14.284.894.254

Şişe Cam / 14.130.000.000