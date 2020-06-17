Boris Johnson'ın aracına kaza yaptıran terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aracının önüne atlayarak trafik kazasına neden olan terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı.

17.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:39

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın aracının önüne atlayarak trafik kazasına neden olan terör örgütü PKK sempatizanı gözaltına alındı.

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi

Parlamento önünde gösteri yapan 10 kadar PKK sempatizanından biri, katıldığı oturumdan ayrılan Johnson'ın aracının önüne atladı.

Fren yapan Johnson'ın makam aracına arkadaki koruma aracı çarparken, polis PKK sempatizanını gözaltına alarak parlamento içindeki polis merkezine götürdü.

İngiliz makamları olay sırasında Johnson'ın araçta olduğunu doğruladı.

PKK, 2001'den beri İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İngiltere'de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.