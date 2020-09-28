Boraltan olayı nedir? Boraltan Köprüsü nerede? Boraltan Köprüsü efsanesi nedir?

46 Türk evladının kurşuna dizildiği yer olarak bilinen Boraltı Köprüsü olayı nasıl oldu? Boraltan Köprüsü efsanesi nedir? Boraltan Köprüsü nerede?

BORALTAN OLAYI NEDİR? BORALTAN KÖPRÜSÜ EFSANESİ NEDİR?

Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan faciası, Türkiye'ye sığınan 195 Sovyet askerinin1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan katliamdır.Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica etmiş olan bir subay ve iki erini istemişti. Sovyetler ise askerlerin izlerinin bulunamadığını beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurdu. Türkiye ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esa­sını kabul etti.

Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi. Sınır karakolunda bulunan Azerbaycan kökenli Sovyet askerleri, hükümetin talimatıyla iade edildi ve Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizildi. Reha Oğuz Türkkan'ın iddiasına göre iltica edenlerin sayısı 407 idi.

BORALTAN KÖPRÜSÜ NEREDE?

Boraltan Köprüsü veya diğer adıyla Serdarabat Köprüsü,Iğdır'daki sınır kapısına yakın yerdeki Aras Nehri üzerinde bulunur.