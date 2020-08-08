Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmiş ve sonrasında hamile olduğunu açıklamıştı. Şahin ve eşi hakkında magazin gündemini sarsacak iddialar atıldı.

RESMİ EVLİ DEĞİLLER

Sabah'ta yer alan habere göre: Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardandan gerçek ortaya çıktı. Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı ortaya çıktı.

TÜLİN, EŞİNE KIZINI GÖSTERMİYOR MU?

Bir çocukları olan çift kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu. Noronhna, iş için Portekiz'e gitti, kızları Siena Leyla ise annesiyle birlikte kaldı. İddiaya göre, Şahin, Noronha'yı bebeğini göstermemekle tehdit etti. Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istese de aramalarına yanıt alamadı.

MAHKEME, NORONHA'YI HAKLI BULDU

Aile Mahkemesi'ne başvuran Noronha, Şahin'in kızı ile görüşmesine engel olduğunu, kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini iddia etti. Çocuğuyla iletişim kurmak isteyen Noronha'nın talebini kabul eden mahkeme, her ayın ilk yedi günü her gün saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında babasının çocuğuyla iletişim kurmasına karar verdi.