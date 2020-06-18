Bolu'da görülmesi gereken yerler nelerdir? Bolu yöresine ait lezzetler nelerdir? Eşsiz güzellikleri ile Bolu

Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümünde yera almaktadır. Konumu itibari ile İstanbul ve Anadolu arasında köprü görevindedir.Bolu nüfusu 2019 yılına göre 316.126'dir. Ormanlık alanlar fazladır bu sebeple bitki çeşitliliği fazladır. Bolu'da yetişen başlıca tarım ürünleri şunlardır; fındık, buğday, arpa, çavdar, fasülye, patates, şeker pancarı, tütündür. Yazları serin, kışları ise ılık geçmektedir. Abant Gölü, Yedigöller Milli Park ve Kartalkaya Kayak Merkezi gibi görülmesi gereken eşsiz güzelliklere sahiptir.

BOLU NEREDEDİR?

Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Zonguldak, Çankırı, Eskişehir, Ankara ve Bilecik ili komşu olan il, kıyı bölgesindeki dağlık alanlar göze çarpar.

BOLU İLÇELERİ

Mengen, Dörtdivan, Merkez, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mudurnu, Seben, Yeniçağa

BOLU İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

Karadeniz Bölgesi'nde yer almasına rağmen, Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminde görülmektedir. Yazlar serin, kışlar ise ılık geçmektedir. Gece gündüz arası sıcaklık farkı fazladır.

Bolu'da ormanlık alan fazladır.Ormanlar kestane, kayın, kavak, defne, ıhlamur, dışbudak, karaağaç, gürgen, meşe ve 1200 metreden sonra çam ağaçları ile çok zengin ağaç türlerine sahiptir. Turizm yanı sıra, geçim kaynakları arasında tarımda mevcuttur.

BOLU'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Abant Gölü Tabiat Parkı: Bolu merkeze 34 kilometre uzaklıkta yer alan park, 1400 metreden 1700 metreye kadar birçok tepe bulunmaktadır. Gören herkesi büyüleyen güzellikteki yer, popüler tatil beldesidir. Gölü çevreleyen konaklama alanları ile günübirlik tatil için de uygundur. Sarıçam, karaçam, kayın, meşe, kavak, dişbudak, gürgen, söğüt, ardıç ağaçları ve ormangülü, ılgın, fındık, muşmula, papazkülahı, alıç, çobanpüskülü, kuşburnu, eğrelti, böğürtlen, çilek, nane, ahududu, sarmaşık, ısırgan, atkuyruğu ve çayır otları başlıca ağaç ve ağaççıkları oluşturur. Her iki saatte bir şehir merkezinden kalkan otobüsler mevcuttur.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı: Suni olarak yapılmış bir set gölüdür. Gölün etrafında restaurantlar, konaklama tesisleri ve kafeler mevcuttur. Piknik yapmak, bisiklet sürmek ve belli zamanlarda çeşitli spor aktiviteleri yapmak için oldukça uygun bir yerdir.

Akkaya Travertenleri: "Bolu'nun Pamukkalesi" olarak bilinmektedir. Görülmeye değer bu güzellik, doğal yapısını koruyan nadir güzellikler arasındadır.

Kartalkaya Kayak Merkezi: Kış turizm konusunda önemli yere sahiptir. Her yıl binlerce turistin akın ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu şehir merkezinin 38 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır."Bolu - Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" içinde yer alır.

Yedigöller Milli Parkı: 1642 hektar büyüklüğündeki Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. 7 gölden oluşan bu park,Bizans Dönemi'ne ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Tirebolu Kalesi: Kaleye ulaşmak için dik merdivenlerden çıkmanız gerekmektedir.Meryem Ana Kilisesi olarak adlandırılan küçük bir şapel ile bir de mescit kalıntısı vardır. Ayrıca kale içinde Osmanlı dönemine ait çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır.

Bolu Yıldırım Bayezid Camii: Yıldırım Bayezit tarafından 1382 yılında yaptırılmıştır. 1999 depreminden sonra restorasyon edilmiştir.

Seben Kaya Evleri: kayaların oyularak elde edilen evler, yoğun ilgi görmektedir. Bazı evlerin üzerinde kırmızı renkte haç işaretinin bulunması Hıristiyanlık Döneminden, Orta Bizans Dönemine kadar kullanılmış olabileceğini akla getirmektedir.

BOLU YÖRESİNE AİT LEZZETLER

Ovmaç Çorbası

Abant Kebabı

Yedigöller Kebabı

Mengen Pilavı

Kabaklı Gözleme

Saray Helvası

Kaldırık Dolması

Keş

Kedi Batmaz

BOLU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

-İlk olarak Hitit uygarlığına ev sahipliği yapmıştır.

-Ormanlık alanların fazla olması, orman ürünlerine dayalı birçok işletme bulunmasına neden olmuştur.

-İstanbul ve Anadoluyu birbirine bağlayan konumdadır.

-9 ilçeye sahiptir.

-Bolu nüfusu 2019 yılına göre 316.126'dir.

-Plaka numarası 14

-Karadeniz Bölgesi'nde yer alır.