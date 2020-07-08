Bolsonaro: 'Koronavirüse yakalanmak, yağmura yakalanmak gibi, bir gün hepimiz ıslanacağız'

Koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19'a yakalanmayı "yağmura yakalanmaya" benzetti ve "Bir gün hepimiz ıslanacağız" dedi.

Daha önce koronavirüs için "basit bir grip" diyen, karantina önlemlerine karşı yapılan protesto yürüyüşlerine katılan, mahkeme kararıyla maske takmaya zorlanan Bolsonaro'nun Pazartesi günü dördüncü kez yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Brezilya, ABD'nin ardından dünyadan en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke. Brezilya'da salgında ölenlerin sayısı 66 bin'i geçti.

Salgını önemsiz gibi göstermekle suçlanan Bolsonaro, bilim insanlarının uyarılarına rağmen ekonominin bir an önce normal işleyişine geri döndürülmesi çağrısı yapıyor ve sık sık destekçileriyle mitingler düzenliyordu.

Ateş 38 derece

Ateşi 38 dereceye çıktığı belirtilen Bolsonaro dün testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra kameraların karşısına çıktı ve şunları söyledi:

"İyiyim. Normalim. Hatta dışarı çıkıp yürümek istiyorum ama doktorlar tavsiye etmediği için bunu yapamıyorum. Dinamik biri olduğumu düşününce sanki hastalığı daha önce de geçirmiş gibiyim. Ben devlet başkanıyım ve cephe hattındayım. Halkın arasında olmalıyım."

Bolsonaro daha sonra iyi olduğunu göstermek için birkaç adım geri çekildi ve maskesini çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi, Trump gibi, koronavirüse iyi geldiğine ilişkin bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen sıtma ilacı hidroksiklorokin'in kullanımına onay vermişti.

Bolsonaro dün Trump gibi hidroksiklorokin aldığını da açıkladı.