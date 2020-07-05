Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde, Mehmet Fuat Akgün'den (67) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis, Akgün'ün yatağında hareketsiz olduğunu farketti. Eve gelen sağlık ekipleri Akgün'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Akgün'ün yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlendi.

Kötü kokunun kapladığı evden çıkarılan Akgün'ün cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.