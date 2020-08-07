Bizimkiler dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş

Türk dizi tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen yapımları arasında yer alan "Bizimkiler"in "Benim adım Cemil" repliğiyle tanınan usta oyuncusu Uğurtan Sayıner'in son hali herkesi çok üzdü. Oyuncu Berna Laçin, sosyal medyada üzerinden yardım talep etmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçmişti. Yapılan açıklamaya göre, usta ismin yetersiz beslenme sonucu hastalandığı ortaya çıktı.

BAKANLIK'TAN ZİYARET GELMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

NEDENİ YÜREK SIZLATTI

Ziyaretin ardından Sayıner'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Karaçanta, usta sanatçının yetersiz beslenme nedeniyle hastalandığını belirtti.