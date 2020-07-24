Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi

Estestisyen Yasemin Uzuner, 10 yıldır birlikte yaşadığı, 2 yaşındaki Maya isimli kızının babası ünlü doktor Nihat Dik'ten şiddet gördüğünü iddia etti. Dik ise yaptığı açıklamada kendisine komplo kurulduğunu belirtti ve "Çocuğuma olan sevgimi kullanarak istenilen 1 milyon 100 bin TL doğum parası, Acarkent'te triplex villa tapusu, Range Rover marka jeep, ayda 33.950TL çocuk nafakası vs gibi akla hayale sığmayacak istekler ancak problemli bir beyin tarafından dile getirilebilir. Bu linç olayını lütfen fark edin. Türk adaletine güveniyorum ve susuyorum" ifadelerini kullandı.

NİHAT DİK'TEN ŞİDDET GÖRDÜ İDDİASI

Yasemin Uzuner'in iddiasına göre 14 Haziran'da Cunda'da 2 yaşındaki kızları Maya'nın gözü önünde Nihat Dik'ten şiddet gördü. Bu şiddet sonrası hem Cunda'da hem de İstanbul'da darp raporları aldı. Bununla birlikte Uzuner'in uğradığı şiddet sonrası çektiği fotoğraflar da sosyal medyada paylaşılıyor.

İşte o fotoğraflar:

PINAR GÜLTEKİN PAYLAŞIMINI SİLDİ

Geçtiğimiz gün Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından Nihat Dik Instagram hesabından "Kadına yönelik şiddet salgını Covid19 virüsünden daha tehlikelidir" şeklinde paylaşım yapmış, "ARTIK SUSMA" yazarak takipçilerini tepki vermeye çağırmıştı. Ancak ünlü doktorun takipçileri Uzuner'e uyguladığı şiddeti hatırlatıp paylaşımın altına yorum yazdı. Bunun üzerine ünlü estestisyen paylaşımı sildi.

UZUNER'İN İDDİALARINI YALANLADI

Dr. Nihat Dik, yaptığı açıklamayla Buket Uzuner'in kendisine yönelttiği iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

"Bir süredir hakkımda çıkan yalan haberler, nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan asılsız görüntüler hakkında, beni tanıyan, severek takip eden kişiler ve kamu vicdanına karşı bir açıklama yapma mecburiyeti doğmuştur.

Sahibi olduğum şirketlerin çatısı altında yıllardır sevgi ve saygıyla çalıştığımız yüzlerce emekçi kadın arkadaşım bir karıncayı bile incitmeyecek kadar nazik olduğumu bilirler.

Kamuoyunda, kadına şiddet seslerinin yükseldiği son zamanlarda, 1 ayı geçmiş ve yargıya taşınmış bu olayın gündeme getirilmesi ve magazine servis edilmesi hiç masumca değildir.

Kadın, erkek, hayvan ayırt etmeksizin fiziksel ya da duygusal şiddetin her türlüsüne karşıyım ve karşı olduğumu beni tanıyan herkes bilir.

Olayların bu noktaya gelmesi ve üzerime atılı yargı sürecinde olan mesnetsiz ithamların sebebi ise, bana karşı yapılan tehdit, şantaj ve psikolojik şiddete artık boyun eğmememdir.

İznim olmadan, evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğumun, gücüm yettiğince masraflarını karşıladığım, belgeleriyle birlikte yargıdadır. Ancak her geçen gün istekler artarak çoğalmış, pandemi sürecinde karşılık bulmayınca da bu şekilde bir iftiraya başvurulmuştur. Öyle ki; çocuğuma olan sevgimi kullanarak istenilen 1 milyon 100 bin TL doğum parası, Acarkent'te triplex villa tapusu, Range Rover marka jeep, ayda 33.950TL çocuk nafakası vs gibi akla hayale sığmayacak istekler ancak problemli bir beyin tarafından dile getirilebilir. Bu linç olayını lütfen fark edin.

Unutulmamalıdır ki, Türkiye bir hukuk devletidir ve bir mahkemenin verdiği karar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Bu evrensel ilkeyi ve Türk kanunlarında açıkça düzenlenmiş olan masumiyet karinesini yok sayıp basın yayın yoluyla tehdit, şantaj ve iftira ile ne şahsımın, ne ortak çocuğumuzun ne de şirketlerimin yıpratılmasına izin vermeyeceğimi kamuoyuna duyururum. Türk adaletine güveniyorum ve susuyorum. Saygılarımla."