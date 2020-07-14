Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan...
Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.
14.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:05
Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.