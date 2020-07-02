Birce Akalay'ın Ozan Güven paylaşımı tepki çekti

45 yaşındaki ünlü oyuncu Ozan Güven, kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz'la geçtiğimiz hafta sonu kavga etti. Güven'in genç kadını darp etmesi sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı. Kadına şiddete hayır paylaşımları yapan ünlü isimler Bulutsuz'a destek oldu. Ancak Birce Akalay'ın paylaşımı ise tepki çekti.

"KADINA ŞİDDET ASLA ONAYLANAMAZ"

Birce Akalay paylaşımında şunları yazdı:

"Kadına şiddet asla onaylanamaz. Hele ki bildiğimiz, gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan'ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan, gördüklerim ve duyduklarımdan son derece üzgünüm."

Akalay kendisine tepki gelince ise, "Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra. Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur" ifadelerini kullandı.