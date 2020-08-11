Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında? Damla Yılmaz sevgilisi kim?

İlk oyunculuk deneyimi "Yasak" isimli dizi olan, Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 doğumludur. İstanbul doğumlu oyuncu, konservatuar bölümünü bitirmiştir. Mucize 2 filmi ile popülerliğini arttırmıştır.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN BOYU VE KİLOSU NEDİR?

Doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan oyuncu, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

DAMLA YILMAZ SEVGİLİSİ

Bir dönem adı kendisi oyuncu Tarık Uğur Özenbaş ile anılan Yılmaz, şu aıralar ise İlker Kaleli ile anılmaktadır. Çiftin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğunu zaman gösterecek.

BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl Cariye2014

Yasak Esma2014

Beyaz Yalan Nesrin2015

Kırgın Çiçekler Eylül2015

CanevimCeylan2019

BarajNehir 2020

BİRAN DAMLA YILMAZ FİLMLERİ

Çılgın Dersane 4: AdaDeniz 2015

Mucize 2: Aşk Mızgin2019