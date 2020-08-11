Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında? Damla Yılmaz sevgilisi kim?
Doğal güzelliği ve oyunculuğu ile sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınmaktadır. Başarılı oyuncu hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.
11.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:00
İlk oyunculuk deneyimi "Yasak" isimli dizi olan, Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 doğumludur. İstanbul doğumlu oyuncu, konservatuar bölümünü bitirmiştir. Mucize 2 filmi ile popülerliğini arttırmıştır.
BİRAN DAMLA YILMAZ'IN BOYU VE KİLOSU NEDİR?
Doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan oyuncu, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.
DAMLA YILMAZ SEVGİLİSİ
Bir dönem adı kendisi oyuncu Tarık Uğur Özenbaş ile anılan Yılmaz, şu aıralar ise İlker Kaleli ile anılmaktadır. Çiftin arkadaş mı yoksa sevgili mi olduğunu zaman gösterecek.
BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİLERİ
Muhteşem Yüzyıl Cariye2014
Yasak Esma2014
Beyaz Yalan Nesrin2015
Kırgın Çiçekler Eylül2015
CanevimCeylan2019
BarajNehir 2020
BİRAN DAMLA YILMAZ FİLMLERİ
Çılgın Dersane 4: AdaDeniz 2015
Mucize 2: Aşk Mızgin2019