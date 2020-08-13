Bir Zamanlar Çukurova ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon çekimleri başladı mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Adana'da çekilmektedir. Adana'nın doğal güzelliklerini ekrana yansıtan dizinin yeni bölüm çekimlerinin başlayıp başlamadığı merak konusu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Yeni sezonun ise Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yeni bölüm tarihi netleştiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?

Demir annesine hala kızgındır. Herkes Demir'i hatalı bulsada, eve gelen misafir dengeleri değiştirecektir. İzleyici tarafından yeni bölümler büyük merakla beklenmekte.