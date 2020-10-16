Vahide Perçin'in Hünkar Yaman karakterine hayat verdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği haberi yayıldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kim ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

ahide Perçin'in Hünkar Yaman karakterine hayat verdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edeceği iddialar arasında yer almıştı. Yeni bölümde Yılmaz yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamıyor. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar veriyor. Bu hesaplaşmanın sonunda Hünkar alevler içerisinde kalıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde Vahide Perçin'in alevler arasında kalması diziden ayrılacak iddialarını güçlendirdi.