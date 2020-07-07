Bir aylık takiple suçüstü yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, polisin bir aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan uyuşturucu taciri Yalçın Tan (42), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Yalçın Tan'ın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbarı değerlendirip çalışma başlattı. Tan'ı takibe alan polis ekipleri, farklı kişilere sentetik ağırlıklı uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 1 aylık takibin ardından düzenledikleri operasyonla Yalçın Tan'ı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yalçın Tan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.