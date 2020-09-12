Binnur Kaya kimdir? Binnur Kaya kaç yaşında, aslen nereli? Rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Binnur Kaya yeni dizisi Kırmızı Oda ile çok beğeni aldı. Usta oyuncunun performansı göz doldurdu. Peki Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır tüm detaylar haberimizde.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972 Ankara doğumlu Türk oyuncudur.

Binnur Kaya aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

Binnur Kaya doğum tarihi kaç : 19 Nisan 1972

Binnur Kaya kaç yaşında : 48 yaşında

Binnur Kaya aslen nereli : Elazığ

Binnur Kaya mesleği ne : Oyuncu

Binnur Kaya burcu ne : Koç

Binnur Kaya boyu kaç : 1,63 metre

Binnur Kaya kilosu kaç : 57 kg

BİNNUR KAYA KAÇ YAŞINDADIR?

Usta oyuncu Binnur Kaya 48 yaşındadır. Oyuncunun doğum tarihi 19 Nisan 1972'dir.

BİNNUR KAYA ROL ALDIĞI FİLMLER

1996 : Kaynanalar (Rukiye karakteri)

1998 : Kaçıklık Diploması

2000 : Abuzer Kadayıf

2000 : Muhallebicinin Oğlu

2003 : İnşaat (Ayşe karakteri)

2005 : Babam ve Oğlum (Hanife karakteri)

2006 : Hayatımın Kadınısın (Firdevs karakteri)

2006 : Küçük Kıyamet (Filiz karakteri)

2009 : Vavien (Sevilay karakteri)

2013 : Mutlu Aile Defteri (Asuman karakteri)

2014 : Şarkı Söyleyen Kadınlar (Esma karakteri)

2017 : Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Şengül karakteri)

2018 : Bizi Hatırla (Fatoş karakteri)

2019 : Cinayet Süsü (Asuman karakteri)

2020 : Azizler

BİNNUR KAYA ROL ALDIĞI DİZİLER

1996 : Kaynanalar (Rukiye)

1997 : Baba Evi (Meryem)

1998 : Dış Kapının Mandalları

1998 : Tele Dadı

1999 : Çarli (Hijyen)

2000-2002 :Bir Demet Tiyatro (Berna / Manyak / Pala Şamuran)

2000 : Güneş Yanıkları (Aylin)

2001 : Benimle Evlenir Misin? (Gaye Şenoğlu)

2001 : Yeni Hayat (Gülistan)

2003 : Hadi Uç Bakalım (Düriye)

2003 : 7 Numara (Hürrem)

2003 : Bekârlar (Binnur)

2004-2007 : Yabancı Damat (Nazire Demir)

2007 : Kavak Yelleri (Konuk Oyuncu)

2007 : Karayılan (Antepli Emine)

2007-2009 : Avrupa Yakası (Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala)

2010 : Türk Malı (Abiye Kuzu)

2011 : Muhteşem Yüzyıl (Duacı Hatun)

2013-2015 : Aramızda Kalsın (Hüsne Celepoğlu)

2015 : Analar ve Anneler (Neriman Hemşire)

2017 : Bu Sayılmaz (Küçük Semiha)

2019 : Zengin ve Yoksul (Berrin Taştan)

2020 : Kırmızı Oda (Başrol oyuncusu)

BİNNUR KAYA'NIN KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - Aramızda Kalsın - 2014

42. SİYAD ödülleri : Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı - Vavien - 2009

3. Yeşilçam Ödülleri : En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Vavien - 2009

8. Sinema Burada Festivali : Genç Oyuncu Ödülü (2008)

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Medya Oscarları : Yılın Kadın Oyuncu Ödülü (24 Şubat 2009)

35. Kelebek Ödülleri : En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü (15 Mayıs 2008)